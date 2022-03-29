شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: رفع الحظر عن تصدير النحل المصرى إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية وفقا ‏لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بقيام وزارة الزراعة السعودية برفع الحظر المفروض علي استيراد نحل العسل المصري حيث تم عقد اجتماع بالرياض بين رئيسا الحجر الزراعى فى مصر والسعودية على هامش إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة.

وناقش الطرفان رفع حظر استيراد النحل المصري من الجانب السعودى، و أكد "العطار" أن الجانب المصري جاهز لتنفيذ كافة اشتراطات الجانب السعودي فيما يخص النحل المصرى وذلك من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع المعاهد البحثيه المتخصصة.

وقد أشاد رئيس الحجر السعودى علي جهود الجانب المصرى فى هذا الملف.

واتفق الطرفان علي استئناف تصدير النحل المصري حيث تم اليوم إدراج مصر ضمن المناشئ المعتمدة لاستيراد نحل العسل علي المنظومة الالكترونية الخاصة بذلك لدي الجانب السعودي.

كما رحب الجانب المصري بإيفاد لجنة فنية من المختصين بوزارة الزراعة السعوديه لاعتماد قائمة المناحل المصرية الراغبة في التصدير للمملكه.