مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين إثر انقلاب سيارة تقل عمالا بالعلمين

القاهرة - سامية سيد - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين، من محافظات مختلفة، مساء اليوم، الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على طريق مطروح - الإسكندرية، بمنطقة تل العيس في العلمين الجديدة، وتم نقل المصاب والجثث إلى مستشفى العلمين النموذجي.

دخل مستشفى العلمين النموذجي، عن طريق 6 سيارات إسعاف، 19 مصابا، كما تم نقل الـ 3 جثث إلى ذات المستشفى، عقب إجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغا بالحادث، فتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين والجثث، من مكان الحادث إلى مستشفى العلمين، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وتم إعادة فتحه وتسيير حركة المرور.