شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقارى: انتهى عصر تسلسل الملكية وتسجيل العقارات الآن عن طريق الحيازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبنت تطوير قانون الشهر العقارى، كون القانون 114 لسنة 46، أدى إلى عزوف الجميع عن إجراءات التسجيل، موضحًا أن التعديلات عالجت كافة الأمور وسهلت عملية التسجيل، انتهى عصر تسلسل الملكية والبحث عن البائع، وتابع: "القانون أصبح يتعامل مع المواطن على أساس الحيازة.. القانون ولد سنة 46 ولكنه نضج وأصبح شاب الآن".

وأضاف "ياقوت" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن نقل الملكية العقارية عن طريق الحيازة وهذا سيقضى على كافة المشاكل التي كانت تحدث أثناء التسجيل.

ولفت "ياقوت"، إلى أن التسجيل والتعديل الآن يتم عبر الموقع الإلكترونى من خلال تقديم الأوراق عبر الموقع الرسمي ببوابة مصر الرقمية، خلاف كافة أفرع الشهر العقارى فى مختلف أنحاء الجمهورية.