شكرا لقرائتكم خبر عن معدات نظافة جديدة بـ120 مليون جنيه لأحياء شرق القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 المعدات الجديدة التى تم اضافتها لمنظومة النظافة بالقاهرة، التابعة لشركة النظافة المسؤلة عن نظافة المنطقة الشرقية.

وتفقد اللواء محمود شعراوي واللواء خالد عبدالعال علي تفقد عدد من السيارات الجديدة التي استوردتها الشركة من دولة أسبانيا باستثمارات تبلغ 120 مليون جنيه وفقاً لخطط التشغيل المتفق عليها .

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة اليوم، جراج النزهة الذي تسلمته شركة انفيروماستر من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في شهر سبتمبر الماضي وفقاً لبنود التعاقد بين الجانبين والذي يضم معدات الشركة الخاصة بالمنطقة الشرقية ، ويقع الجراج على مساحة 20 ألف متر٢ ، ويسع ل200 سيارة متنوعة ( حاويات ومكانس ولوادر وقلابات) ، كما يضم الجراج الورش المركزية ومبني إداري و مغسلة ومحطة لتموين السيارات وعدد من ورش الصيانة وقطع الغيار والمهندسين الأكفاء ووحدة الشكاوى .



معدات النظافة