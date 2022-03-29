شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تفتتح المؤتمر العلمى العاشر بحضور وزير الرى ومايا مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت جامعة عين شمس، منذ قليل، مؤتمرها العلمي العاشر للجامعة بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر.

وتتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (تجربة قطاع الجامعات في المملكة المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ السابقة COP26 والمساهمات الإجمالية التي يمكن أن تقدمها الجامعات لجدول الأعمال المناخي، وكيف يمكن العمل معاً عن طريق الشبكات الدولية المختلفة.

ويشهد فعليات المؤتمر ، كلا من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ستيفن دافيسون نائب مدير كامبريدج زيرو، قائد التعاون الدولي في شبكة الجامعات COP26 ، و الدكتورة أليسا جيلبرت رئيس شبكة الجامعات COP26 ومدير السياسات والترجمة في معهد غرانثام لتغير المناخ، كلية لندن الإمبراطورية.

كما يشهد فعاليات المؤتمر ، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور هشام العسكرى أحد علماء مصر بالخارج وأستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية ، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية ، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية .

ويشهد المؤتمر أيضا نواب رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود، والدكتور أيمن صالح ، والدكتور هشام تمراز ، وأيضا عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .