رئيس جامعة عين شمس يعلن إنشاء مركز التميز للاستدامة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إن المؤتمر العلمي العاشر للجامعة يأتى تحت بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة" ويضم فى نسخته العاشرة العديد من القطاعات البحثية .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر العلمي العاشر للجامعة بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، أن المؤتمر يأتى بمشاركة 20 خبيرا من الجامعات العالمية ، لافتا إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الاستثمار فى العنصر البشرى ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.

وأكد المتينى ، أن الانسان هو المحرك الأساسى لأى نشاط تنموى ، وأن الاستثمار فى البشر يتماشى مع مفهوم التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المؤتمر نتاج تواصل لجهود أساتذة الجامعة على مرة السنوات الماضية .

وأكدت المتينى سعى الجامعة على تطوير البرامج الأكاديمية والأبحاث التطبيقية لتضمين قضايا المناخ والتغيرات المناخية ، موضحا أن الدولة المصرية كانت سباقة باتخاذ التدابير الخاصة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر .

وأعلن رئيس جامعة عين شمس، إنشاء مركز التميز للاستدامة، حيث يأتى إيمانا بأهمية دور التعليم والبحث العلمى والجامعة فى مساندة الدولة وجهودها لتحقيق حياة أفضل للمواطن والأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الجامعة اتخذت العديد من التدابير بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ، وذلك من حيث المساحات الخضراء بالجامعة والمستشفيات ، واستخدام السيارات الكهربائية وتقليل عوادم المرور ، والاستهلاك الرشيد فى الطاقة والمياه .

قال الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، إن المؤتمر العلمي العاشر للجامعة يأتى بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، لافتا إلى أن المؤتمر هذا العام يشمل عدد من المسارات وورش العمل فى العديد من المجالات بالشراكة مع العديد من الجهات من بينها المجلس القومى للمرأة

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر ، أن المؤتمر سيتضمن أيضا اجتماع لرابطة خريجي جامعة عين شمس بمشاركة العالم الدكتور فاروق الباز

وأشار إلى أن موضوع التغيرات المناخية محور رئيسي ضمن محاور المؤتمر ، مؤكدا أن جامعة عين شمس تحرص على ربط خطتها أبحاثها بمشكلات على أرض الواقع والمساهمة فى الحد من التأثيرات السلبية المحتملة للتغيرات المناخية .

وتابع : نقديم كل الدعم للأنشطة البحثية فى هذا الاتجاه وهناك العديد من الأبحاث التطبيقية فى مجالات التأقلم ومع والتغيرات المناخية ، لافتا إلى أن هناك أيضا العديد من الأبحاث من بينها أبحاث تركز على إيجاد حلول عملية فى القضاء انبعاثات الكربون التى تؤثر على حياة المواطن .

وتتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (تجربة قطاع الجامعات في المملكة المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ السابقة COP26 والمساهمات الإجمالية التي يمكن أن تقدمها الجامعات لجدول الأعمال المناخي، وكيف يمكن العمل معاً عن طريق الشبكات الدولية المختلفة.

ويشهد فعليات المؤتمر ، كلا من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ستيفن دافيسون نائب مدير كامبريدج زيرو، قائد التعاون الدولي في شبكة الجامعات COP26 ، و الدكتورة أليسا جيلبرت رئيس شبكة الجامعات COP26 ومدير السياسات والترجمة في معهد غرانثام لتغير المناخ، كلية لندن الإمبراطورية.

كما يشهد فعاليات المؤتمر ، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور هشام العسكرى أحد علماء مصر بالخارج وأستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية ، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية ، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية .

ويشهد المؤتمر أيضا نواب رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود، والدكتور أيمن صالح ، والدكتور هشام تمراز ، وأيضا عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .