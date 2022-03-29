شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة البابا تواضروس فى افتتاح مشروع "الفلك" بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، المشروع الخدمي "الفلك" التابع لمطرانية طنطا وتوابعها، المتخصص في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة من أبطال "متلازمة داون" من المصريين.

واستقبل نيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، قداسة البابا لدى وصوله طنطا، حيث زار قداسته كنيسة الشهيد مارجرجس في قرية "حصة أكوا" ، التابعة للإيبارشية، وهي القرية المقام بها مشروع "الفلك".

وشارك فى الافتتاح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ومن أحبار الكنيسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام.

وعرض فيلم تسجيلي عن "الفلك" وأجرى نيافة الأنبا بولا حوارًا مع مجموعة من أبطال متلازمة داون، وألقيت عدة كلمات اختتمت بكلمة قداسة البابا التي قدم خلالها التحية لفكرة المشروع التي ستمثل إضافة كبيرة للمجتمع، ولصاحب الفكرة (نيافة الأنبا بولا) الذي وضع كل خبراته الرعوية والحياتية في هذا المشروع، وللمستفيد من الفكرة وهم أبطال متلازمة داون وأسرهم وأهالي القرية المقام بها المشروع.

وعقد مؤتمر صحفي أجاب خلاله قداسة البابا على أسئلة الصحفيين بالاشتراك مع نيافة الأنبا بولا والوزاراء.

وتفقد قداسته أقسام المشروع وأبدى إعجابه بالتجهيزات والرؤية التي تقود العمل به.

ويعد مشروع "الفلك" أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط متخصص في تأهيل أبطال "متلازمة داون" ومساعدتهم بشكل علمي على الاندماج في المجتمع، وهو مشروع لا يهدف إلى الربح، ويقدم خدماته لكافة المصريين، مجانًّا.

و"الفلك" مقام على مساحة أكثر من ستة آلاف متر، في قرية "حصة أكوا" ، مركز كفر الزيات، محافظة الغربية. ويقدم خدمات متكاملة لعلاج وتأهيل وتدريب وتنمية مهارات أبطال متلازمة داون، سواء من خلال الإقامة الكاملة داخل مقر "الفلك" لمن هم فوق سن 18 سنة، أو من خلال التردد عليه لمن هم تحت 18 سنة. كما يقدم خدمات تدريب وتأهيل الأسر للتعامل مع أبنائها بشكل سليم.