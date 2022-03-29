ضبط عاطل انتحل صفة موظف مرور للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي

تمكن العميد إيهاب حسين رئيس مباحث المرور بالقاهرة، والرائدان علي موسى ومحمد كمال، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بالقاهرة حال تواجده بإحدى وحدات المرور بالقاهرة منتحل صفة موظف بوحدة التراخيص، وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات وعُثر بحوزته على أوراق تجديد تراخيص سيارة باسم أحد الأشخاص، مبلغ مالي.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو مجدي رئيس مباحث قطاع التأمين، اعترف بانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص بقصد النصب على المواطنين المترددين على وحدة التراخيص عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات؛ مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية.

وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين.