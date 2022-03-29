ليالي التنمية الثقافية تضيء القاهرة التاريخية في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

انتهى قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب من إعداد البرنامج الفني والثقافي للصندوق بشهر رمضان المعظم، والذي يتضمن تقديم 58 ليلة بمختلف مراكز الإبداع التابعة للصندوق.

وتنطلق الفعاليات في التاسع من رمضان الموافق الأحد 10 ابريل المقبل من سور القاهرة الشمالي بالجمالية بافتتاح معرض الخط العربي والذي يستمر حتى 23 رمضان، وفي اليوم التالي تقدم أوركسترا "الأنامل الصغيرة" مجموع من الفقرات الموسيقية.

ومن المقرر أن تبدأ الأنشطة داخل مراكز الإبداع التابعة للصندوق في 11 رمضان الموافق 12 ابريل، حيث تكون البداية من قبة الغوري بعرض منها "ليالي المقامات الروحية .. عرض طقوس السمو"، كما يتضمن البرنامج عروض لفرقة التنورة التراثية، الفرقة القوية للفنون الشعبية، الفنانة منال محي الدين وفرقتها الموسيقية، الفنان على الهلباوي وفرقته الموسيقية، فرقة نور النبي، فرقة دراويش المولوية، فرقة نظرة للإنشاد الديني، فرقة بنان الحور والفنان عدنان الساسة.

وفي قصر الأمير طاز يلتقي الجمهور مع الفنان الكبير عامر التوني وفرقة المولوية ، بالإضافة إلى حفل غنائي للفنان وائل الفشن، والفنانة رضوى سعيد وفرقتها الموسيقية، وثنائي العود غسان ودينا، وأوركسترا النور والأمل، والشيخ محمود التهامي، وعروض مدرسة الإنشاد، وأوركسترا بيت العود، وعروض لمسرحية "صحينا يا سينا" تأليف خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ.

كما تشهد باقي المراكز إقامة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتميزة أبرزها قصر بشتاك الذي يستضيف الفنانة أنغام مصطفى، والفنان إبراهيم راشد، وفرقة الخان للفنان فادي المغربي. كما يستقبل بيت السحيمي فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية، والشيخ زين محمود وفرقته، وفرقة الحرملك بقيادة الدكتورة مروة عبد المنعم، والشيخ محمود الحديوي وفرقته، الشيخ إيهاب يونس وفرقته.

ويقدم بيت الشعر العربي أمسيات ثقافية منها أمسية ثقافية لقصائد التوشيح الدينية، وأخرى للشعر الصوفي في مصر، أما بيت العود فيستضيف الفنان طارق الأزهري وفرقته الموسيقية، والفنان ماريو سعيد وفرقته.

وفي مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة تقام عروض مسرحية "الليلة الكبيرة" إلى جانب عدد من الورش الفنية. ويقيم مركز إبداع الطفل ببيت العيني عدد من الورش الرمضانية تتضمن ورش الزخارف والخط العربي والحكي، ثم عروض حكي بعنوان "حكايات شهر زاد. كما يقيم بيت المعمار المصري أمسيات ثقافية بعنوان قراءة في رواية القطائع "ثلاثية ابن طولون" مع الأديبة ريم البسيوني، وأخرى بعنوان "عمارة الدولة الأيوبية في مصر"، ومعرض فني لفوتوغرافيا الموالد في مصر المحروسة.

وفي الإسكندرية يستقبل مركز إبداع الحرية عدد من الأمسيات منها حفل فني للفنان على الهلباوي وفرقته الموسيقية، وفرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التوني.​