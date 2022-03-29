محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، الفنان الشعبي فتحي الهواري، أحد أبرز أعضاء الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

أحمد فتحي سليم الهواري، فنان شعبي، مواليد مركز نجع حمادي محافظة قنا، كان ذائع الصيت فى القاهرة منتصف الثمانينات وأوائل التسعينات وكان يطلق عليه في القاهرة مطرب الفرانكوصعيدي، لمزجه بين اللغة العربية والإنجليزية في أغانيه، كما شارك ممثلا في مسلسل المنزل الخلفي.

من جانبه نعى الدكتور أسامة زغلول مدير الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، "الهواري" وقال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فقدت مصر والفن الشعبي نجم الأغنية الشعبية وابن الفرقه القومية للموسيقى الشعبية بعد صراع مع المرض الفنان القدير النجم احمد فتحي سليم الهواري (فتحي الهواري) الذي أثرى الفن المصري بالطرب الشعبي الاصيل رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة الفنان الشعبي فتحي الهواري نجم الفرانكو صعيدي

القاهرة - الخليج 365:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، الفنان الشعبي فتحي الهواري، أحد أبرز أعضاء الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

أحمد فتحي سليم الهواري، فنان شعبي، مواليد مركز نجع حمادي محافظة قنا، كان ذائع الصيت فى القاهرة منتصف الثمانينات وأوائل التسعينات وكان يطلق عليه في القاهرة مطرب الفرانكوصعيدي، لمزجه بين اللغة العربية والإنجليزية في أغانيه، كما شارك ممثلا في مسلسل المنزل الخلفي.

من جانبه نعى الدكتور أسامة زغلول مدير الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، "الهواري" وقال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فقدت مصر والفن الشعبي نجم الأغنية الشعبية وابن الفرقه القومية للموسيقى الشعبية بعد صراع مع المرض الفنان القدير النجم احمد فتحي سليم الهواري (فتحي الهواري) الذي أثرى الفن المصري بالطرب الشعبي الاصيل رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.