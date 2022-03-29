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التنفيذ يبدأ الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخفيف قيود كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوانح الصحية بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة مع حلول شهر رمضان.

ونصت القرارات على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وأداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

كما تم الموافقة أيضًا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان.

كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر بدء تنفيذ تلك القرارات بداية من الجمعة الأول من شهر أبريل المقبل، بحسب الجريدة الرسمية.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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