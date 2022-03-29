تبدأ بـ50 جنيهًا.. السكة الحديد تعلن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة للوجه القبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حددت هيئة السكة الحديد، أسعار حجز تذاكر القطارات الدرجة الثالثة المكيفة على خطوط الوجه القبلي.

وكانت السكة الحديد، بدأت تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط، بالإضافة إلى محطتي إدفو وكوم أمبو.

وانطلقت الثلاثاء، 7 مارس الجاري، أولى الرحلات على خط القاهرة /أسوان، قطار رقم ٣٠٠٦ الساعة ٥:١٥، وقطار رقم ٣٠٠٧ من أسوان / القاهرة الساعة ٤:١٥ في التاسع من مارس، على أن يتولى تشغيل الرحلات على باقي الخطوط.

وأكدت الهيئة، السعي لتقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب، إذ يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان 150 جنيهًا.

وأكدت الهيئة، إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلى أبلكيشن وموقع الحجز، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير احتياجات الركاب من الأطعمة والمشروبات.

ويبدأ سعر التذكرة في الرحلة الواحد من 50 جنيها وتصل إلى 150 جنيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

​