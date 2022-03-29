"مش جايين قعدة عرب".. شباب النواب تهاجم وزارة الرياضة بسبب "بيانات مغلوطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجوما موسعا، على وزارة الشباب والرياضة، بسبب مد اللجنة ببيانات مغلوطة عن مواعيد تنفيذ خطة الوزارة، فضلا عن عرض أسماء مراكز شباب ليس لها وجود على الطبيعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول بعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب في دوائرهم.

وانتقد الدكتور خالد بدوي، النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تباطؤ الوزارة في تنفيذ المشروعات وهو ما أدى إلى تضاعف قيمة تنفيذ المنشآت 3 مرات على الأقل، متابعا: ما يحدث من قبل الوزارة في التأخر في تنفيذ المشروعات سواء على مستوى الأندية أو مراكز الشباب أمر كارثي.. لن نستطيع الموافقة على الحساب الختامي أو الموازنة الجديدة للوزارة".

وأكدت النائبة آية مدني، خلال رد مسئول ملف الرياضة بوزارة الشباب، عن طلب إحاطة حول تأخر تنفيذ المشروعات، أن حلول الوزارة مستغربة، ويجب أن يكون هناك سرعة في تنفيذ المشروعات.

وعقب الدكتور محمود حسين، بأن هناك خللا في خطة الوزارة، متسائلا:" هل الخطة التي تم عرضها من قبل الوزارة على النواب وهمية؟".

وعقب رئيس لجنة الشباب، على حديث الدكتور إيهاب الإبياري، ممثل قطاع الرياضة بالوزارة، الذي أكد أن التأخير في تنفيذ المشروعات يعود إلى توفير الاعتمادات المالية بالوزارة لدعم للبطولات الكبرى، وأن هناك تقصيرا كبيرا من الوزارة، لافتا إلى أن اللجنة أصدرت عدة توصيات بشأن هيئة استاد القاهرة الذي تم تحويله لهيئة اقتصادية، ولكن ما زال يحقق خسائر حتى الآن.

وخلال مناقشة طلب إحاطة حول بعض المشاكل التي تواجه مراكز الشباب بقرى مركز العياط بالجيزة، استعرض وكيل وزارة الشباب بالجيزة أسماء بعض مراكز الشباب التي ليس له وجود على الطبيعة، مما دفع النائب نادرصديق مقدم طلب الإحاطة للتشكيك في صحة المعلومات المقدمة.

وتحدث النائب محمود حسين، رئيس اللجنة لمسئولي وزارة الشباب، قائلا: "أنتم مش جايين رحلة ولا قعدة عرب أنتم في حضرة المجلس التشريعي والمجلس الرقابي الأول والمفترض تراجع الوزارة كل بياناتها قبل القدوم إلى المجلس".