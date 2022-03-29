شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بقطر يشارك بمنتدى المستفيدين من المساعدات الفنية فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير عمرو الشربيني سفير مصر في الدوحة في المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدات الفنية في مجال مكافحة الإرهاب الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNOCT بالتعاون مع دولة قطر والذى يختتم اعماله اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن السفير عمرو الشربيني استعرض فى مداخلته جهود مصر والحرص على دعم الدول الأفريقية الشقيقة لمواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية التي تجابهها.

كما سلط الضوء على الجهود المصرية في تقديم الدعم الفني بمجالات بناء القدرات ونقل الخبرات، منوهًا في هذا الصدد إلى ما نظمته الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية من دورات تدريبية خلال عام ٢٠٢١.

وأشار سفير مصر في الدوحة إلى قيام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بتنظيم عدد من ورش عمل والدورات التدريبية خلال العام الماضي في موضوعات مكافحة الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب وبناء القدرات المؤسسية ودعم صمود المجتمعات في مواجهة الإرهاب.

كما تطرق السفير الشربيني إلى التعاون القائم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNCCT لتنظيم عدد من ورش العمل الإقليمية لبناء قدرات دول المنطقة في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب.