شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"فاو": مصر أجادت التحرك السريع لتجنب تداعيات حرب أوكرانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" ؛ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"؛ أن مصر أثبتت قدرة فى مواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية ؛ فكانت مصر من الدول السباقة فى المنطقة التى اتخذت إجراءات سريعة للتعامل مع الأزمة ومعالجة مسبباتها؛ وقد اكتسبت الدولة المصرية الخبرة فى التعامل مع الأزمات المشابهة لأزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التى وقعت فى 2008 ونجحت فى تجنب كثير من التداعيات والأضرار الناجمة عن مثل تلك الأزمات.

أضاف الواعر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات؛ أن الأثر الناجم عن الحرب الأوكرانية لن يكون على المدى القريب اعتمادا على المخزون الاستراتيجي من الحبوب وأيضا الأمر يعتمد على اتجاه الدولة لاتخاذ سياسات أخرى لإيجاد البدائل.

من الإجراءات الوقائية التى اتخذتها مصر لتلافى تداعيات الحرب؛ زيادة المخزون الاستراتيجي المحلى ورفع الإنتاج المحلى من خلال سياسات التحفيز وإيقاف تصدير بعض السلع التى تعتمد على الحبوب فى إنتاجها؛ وزيادة مساحة الأراضى المستصلحة زراعيا بِما فيها من إعادة استخدام الموارد المائية التى تمكن من توفير موارد رى إضافية لزيادة الإنتاج الزراعي وعملت مصر أيضا على البحث عن سبل ووجهات أخرى للاستيراد غير منطقة البحر الأسود مثل الهند ولاحظنا الحركة السريعة للحكومة المصرية للبحث عن المصادر البديلة.

وألمح الواعر إلى اهتمام الدولة المصرية برفع الوعى لدى المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان وعادة ما يسلك المواطنون بسلوك الزيادة المفرطة غير المبررة فى استهلاك الأغذية وهذه إجراءات كافية لتجنب جزء كبير من تداعيات الحرب فلا خوف على مصر.