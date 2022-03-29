شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن و4 أرقام أرضى للإبلاغ عن احتكار أو نقص السلع بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة القاهرة خط ساخن على رقم 15496 للابلاغ عن التجار المحتكرين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى 4 خطوط أخرى خاصة بمديرية التموين، وهى ( 27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038 ) إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء.

وفى السياق، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع والمعارض الثابتة والمتحركة المنتشرة بالعاصمة بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح 10 معارض لتوفير السلع التموينية للمواطنين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والقطاع الخاص بالإضافة إلى المعرض الرئيسي "أهلا رمضان" المتواجد بأرض المعارض.