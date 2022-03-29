شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مصرى كامل للحفاظ على وحدة أراضى ليبيا.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى: دعم مصرى كامل للحفاظ على وحدة أراضى ليبيا.. رئيس المجلس الرئاسى الليبى يثمن الدور الحيوى لمصر وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسى لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة.

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