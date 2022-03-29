شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: على قوات أوكرانيا فى ماريوبول إلقاء أسلحتهم والاستسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أخر مستجدات الأزمة الأوكرانية على خلفية جولة المفاوضات بين الطرفين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الروسية، أن فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون بحثا دفع واردات الغاز الروسي لأوروبا بالروبل.

وقال فلاديمير بوتين: على قوات أوكرانيا في ماريوبول إلقاء أسلحتهم والاستسلام.

وفى وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن استراتيجية الأمن والدفاع الأوروبية وقعت ضحية لكراهية روسيا، داعية الاتحاد الأوروبى إلى التخلي عن نهج المواجهة، وفقا لخبر عاجل لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية :لقد وقعت هذه الاستراتيجية ضحية النزعة الشاذة المعادية لروسيا المخيّمة على فضاء الاتحاد الأوروبي، ووكانت النتيجة وثيقة انتهازية ودعاية إلى حد كبير، ولقد سقطت إبرة هذه البوصلة بشكل ميؤوس منه، موضحة أن استراتيجية الأمن والدفاع المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي تؤكد الاتجاه نحو دمج الاتحاد مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن نهج المواجهة الذي من الواضح أنه محكوم عليه بالفشل تجاه بلادنا وحلفائنا.