شكرا لقرائتكم خبر عن سجّل شقتك فى دقائق.. إجراءات سهلة فى لائحة قانون الشهر العقارى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر صحفى بدء تطبيق تعديلات الشهر العقارى الجديد، الذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق فى مصر اعتبارا من يوم 8 مايو المقبل.

وسمحت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيا بدلا من التوجه الى مأمورية الشهر العقارى حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا.



سجل شقتك

أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه

بدء تطبيق التعديلات الجديدة 8 مايو المقبل

إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا

تسجيل البيانات والمستندات على النموذج المعد بالتطبيق

تقديم أصول المستندات قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال

يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة

يُظهر التطبيق رسالة للطالب برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه

فور الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية

باستيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه يُخطر المتقدم برسالة نصية