شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع الحرارة غدا وشبورة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 05.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يؤكد لوزير خارجية قطر ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب علي بن أحمد الكوري وزير المالية القطري، وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومثمناً التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

من جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً للرئيس تحيات الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

رئيس الوزراء: مد العمل بالمنافذ والشوادر لبيع السلع لما بعد شهر رمضان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لجموع المصريين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام، ومصرنا الحبيبة تنعم بالتقدم والازدهار.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسئولين بالمحافظات، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر، وذلك عبر المرور الميدانى على المنافذ والمعارض والشوادر التى تم اقامتها لبيع تلك السلع، والتى من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك، بما يسهم فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

زيارتان استثنائيتان لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة رمضان

تقرر منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل (زيارتين استثنائيتين) خلال شهر رمضان المبارك ابتهاجاً بهذه المناسبة، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة، بمناسبة استقبال (شهر رمضان المعظم) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وشهدت قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وزير العدل: بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد 8 مايو

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم فى مؤتمر صحفى بدء تطبيق تعديلات الشهر العقارى الجديد، الذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق فى مصر اعتبارا من يوم 8 مايو المقبل.

وسمحت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى اعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيا بدلا من التوجه الى مأمورية الشهر العقارى حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا على النحو التالي:

1-يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

2-يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

3-بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

4-فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا .

5-متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.

إغلاق جميع الملاهى الليلية ومحال الخمور طوال شهر رمضان الكريم

أصدر اللواء مدحت منتصر مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والأثار، تحت إشراف اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار قرار بإغلاق جميع الملاهى الليلية ومحلات الخمور فى جميع محافظات الجمهورية اعتباراً من مساء الخميس المقبل وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأضاف القرار بانه يتم فتح النشاط الليلي الخاص بتقديم تلك المشروبات عقب غروب شمس ليلية عيد الفطر.

ويأتى ذلك تنفيذا لقرار وزارة السياحة، بعدم فتح أو تشغيل الملاهى أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، ويشير القرار إلى معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبهم، يقوم رجال مباحث آداب شرطة السياحة بتنفيذ القرار والمرور على المنشأت السياحية والتنويه على المخالفين بعقوبة إيقاف النشاط والشطب من سجلات وزارة السياحة.

الصحة: انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44%

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير، الذي عقد أمس الإثنين، مع مساعدي الوزير والقيادات بوزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية في ظل تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وتخفيف عددا من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة الفيروس، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الوزير، عقب اطلاعه على التقارير التي تتضمن المعدلات الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، إلى انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الجاري، مؤكدًا الانخفاض الملحوظ والمستمر لتلك النسب، بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.

وزير العدل: أقصى حد لرسوم تسجيل عقار فى الشهر العقارى 3900 جنيه

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الوزارة، أن أقصى حد للرسوم تسجيل العقارات والشقق محدد بـ3900 جنيه فقط.

وأعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد الذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق فى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضي، وذلك بعد ان وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.

وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أى مواطن ان يتوجه لشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو ارض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار

ومن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5سنوات ويثبت ذلك بايصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك ايضا بايصال مرافق.

كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الاوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

كما تتضمن الأوراق، السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

أوكرانيا تلمح لعقد لقاء مع بوتين وتؤكد: لن ننضم لحلف الناتو

أعلن رئيس الوفد الأوكراني في المفاوضات الجارية مع روسيا، إحراز تقدم في المحادثات التي جرت اليوم مع الوفد الروسي لحل النزاع مع روسيا، متابعا: "نتائج المحادثات تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي".

وقال الوفد الأوكراني، إن بلاده ستوافق على وضع الحياد بشرط وجود ضمانات أمنية، كاشفا عن إجراء استفتاء عام بشأن أي اتفاق مع روسيا.

وأضاف: المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا عدم التوقيع على أي اتفاقات مع روسيا حتى الآن.

وأشار الوفد الأوكراني، إلى أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة، معلقا: سنوقع اتفاقا بشأن الحدود التي يجب أن نحقق الأمن داخلها وهو ما نعمل عليه الآن".

وشدد على أن بلاده لن تنضم للناتو، مضيفا: "لن يكون هناك جنود أجانب في قواعدنا العسكرية"، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

مصادر مقربة من أسرة فريد الديب: "كويس وما يثار شائعات"

نفي مصدر مقرب من أسرة المحامي الكبير فريد الديب، شائعات وفاته، معلقاً: "الأستاذ كويس وبألف خير، ويمر بأزمة صحية نظرًا لما يعاني منه، وما يثار من شائعات غير صحيح بالمرة".

ويعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى وآخرها قضية الآثار الكبرى.

وفى أحدث جلسات تلك القضية، قال فريد الديب محامى رجل الأعمال حسن راتب المتهم فى قضية الآثار الكبرى خلال مرافعته فى القضية:"لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لى، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعانى من السرطان، وقد أديت واجبي تجاه موكلي وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتي لو أخطأ.