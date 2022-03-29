ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بالقليوبية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الإعدادي 2022، للشهادة العامة والمهنية والرياضية والصم والمكفوفين، وذلك بعد عرض الجدول على اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لاعتماده.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المقرر انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022، يوم السبت الموافق 14 مايو المقبل، يسبقها امتحانات المواد العلمية، وتستمر على مدار 6 أيام حتى الخميس الموافق 19 مايو المقبل.

كما أنه من المقرر انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني يوم السبت الموافق 14 مايو، وحتى الخميس الموافق 19 مايو، وذلك على مدار 6 أيام متتالية، وكذلك نفس المواعيد المسبقة للمكفوفين من أبناء المحافظة في ذات المرحلة.



جدول الشهادة الإعدادية للمكفوفين بالقليوبية



جدول امتحان المواد العملية للصف الثالث الإعدادى



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية المهنى للصم والبكم