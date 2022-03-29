شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم زهيدة وإجراءات سريعة.. كيف تسجل عقارات وضع اليد بالشهر العقارى؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، الإجراءات المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق التى تستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية لمدة 15 عاما.

ونصت المادة 14 مكررًا من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية:







