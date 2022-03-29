شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مد العمل بالمنافذ والشوادر لبيع السلع لما بعد شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لجموع المصريين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام، ومصرنا الحبيبة تنعم بالتقدم والازدهار.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسئولين بالمحافظات، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر، وذلك عبر المرور الميدانى على المنافذ والمعارض والشوادر التى تم اقامتها لبيع تلك السلع، والتى من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك، بما يسهم فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.