تأجيل محاكمة بديع والبلتاجي وعزت بـ"أحداث المنصة" لـ 12 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "أحداث المنصة" لجلسة 12 إبريل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي

تضم القضية محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، والسيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد و 74 متهما آخرين من عناصر الجماعة الإرهابية.

نسبت النيابة لهم قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وآخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.