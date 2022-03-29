أقصى تكلفة 3900 جنيه.. وزير العدل: تجهيز 8 نماذج لحالات تسجيل العقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن إمكانية تسجيل العقارات والشقق بداية من 8 مايو المقبل، موعد تطبيق التعديلات على قانون الشهر العقاري الجديد.

وأكد وزير العدل أنه تم تجهيز 8 نماذج لحالات تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري، موضحًا أنه لكل حالة إجراءات ورسوم وأوراق خاصة بها.

وعن أقصى مبلغ يسدده من يريد التسجيل، قال وزير العدل أنه التكاليف لم تتعد مبلغ الـ 3900 جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب والذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.

وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أى مواطن أن يتوجه لشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها، وهم، من لديه عقد نهائي بملكية العقار، من لديه عقد عرفي "إبتدائي" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات، يثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة، من يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.