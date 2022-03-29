26 يونيو.. الحكم على متهم بقضية "أنصار بيت المقدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس"، لجلسة 26 يونيو للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، ووائل عمران، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقي المتهمين بالدعوى والذين حكم عليهم في وقت سابق العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.