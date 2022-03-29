غدًا.. إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022، إجراء عمليات التصويت بالانتخابات غدا الأربعاء، من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وتُجرى عمليات الاقتراع في 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة، تحت إشراف ومشاركة 40 مستشار من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظف من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.

وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات على ضرورة الالتزام بعدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع، وارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنه يُسمح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية ومتابعة عملية الفرز، وللمرشح أن ينيب عنه فى كل أو بعض تلك الإجراءات مندوبا عنه من المُقيدين بكشوف الناخبين بالمحافظة، بموجب تفويض معتمد من اللجنة العليا، على أن يقتصر دوره فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل فى سير العملية الانتخابية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة سداد الأطباء البيطريين لاشتراكات النقابة حتى نهاية عام 2021، للمشاركة بالتصويت، ويُسمح للعضو غير المسدد للاشتراكات بالتصويت بموجب تقديم إيصال سداد من خلال خدمة "فورى" مبين به بيانات سداد الاشتراك، لافتة إلى إتاحتها لرابط يُمكن أعضاء الجمعية العمومية من الاستعلام عن قيمة المبالغ المالية المُستحقة من خلال: اضغط هنا.