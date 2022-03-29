زعيم الأغلبية عن قرارات الحماية الاجتماعية: لدينا القدرة على إدارة أي أزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن الحكومة تعمل على توفير حماية مجتمعية ومواجهة الظروف والتحديات القائمة.

وأضاف رشاد، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أن حزمة المزايا الاجتماعية والاقتصادية، وقال "لدينا فكر وقدرة على إدارة أي أزمة"، لافتًا إلى تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار.

وتابع خلال مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، إن "الحكومة سباقة تحمي المواطنين أمام هذه التحديات"، مشيرًا إلى إجراء تبكير تطبيق العلاوة.

وأثني الشريف على جهود القوات المسلحة والداخلية، لافتًا إلى المعارض المقامة لدعم المواطنين غير القادرين والأسر المتوسطة، وقال "أشكر كل من ساهم في حزمة المزايا وحماية المواطن المصري ودعم الأسرة المصرية أمام هذه التحديات".‎