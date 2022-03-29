زعيم الأغلبية عن قرارات الحماية الاجتماعية: لدينا القدرة على إدارة أي أزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
قال النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن الحكومة تعمل على توفير حماية مجتمعية ومواجهة الظروف والتحديات القائمة.
وأضاف رشاد، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أن حزمة المزايا الاجتماعية والاقتصادية، وقال "لدينا فكر وقدرة على إدارة أي أزمة"، لافتًا إلى تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار.
وتابع خلال مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، إن "الحكومة سباقة تحمي المواطنين أمام هذه التحديات"، مشيرًا إلى إجراء تبكير تطبيق العلاوة.
وأثني الشريف على جهود القوات المسلحة والداخلية، لافتًا إلى المعارض المقامة لدعم المواطنين غير القادرين والأسر المتوسطة، وقال "أشكر كل من ساهم في حزمة المزايا وحماية المواطن المصري ودعم الأسرة المصرية أمام هذه التحديات".