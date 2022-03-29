إقبال كبير من المواطنين على معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بحديقة الأورمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

شهدت حديقة الأورمان، اليوم، إقبالا كبيرًا من المواطنين على معرض السلع الغذائية "خير مزارعنا لاهالينا"، والذي افتتحه أمس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

والمعرض يحتوى جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

كما شهد مهرجان التمور إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل الشهر الكريم.

وأقيم على هامش المهرجان ندوة حول أساليب مكافحة أمراض النخيل، وكيفية النهوض بصناعة وزراعة النخيل.