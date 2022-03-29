السفارة المصرية في كوبا تحتفل بمناسبة مرور 73 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

قام السفير ماهر العدوي، سفير جمهورية مصر العربية في هافانا، ونائب وزير الثقافة الكوبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، ومدير الإدارة الاقتصادية بمحافظة Artemisa، بإطلاق احتفالية في إطار احتفالات السفارة المصرية في كوبا بمرور 73 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء- أن الجانبين قاما لهذه المناسبة بغرس شجرة تعبيرًا عن أواصر الصداقة بين البلدين.

وقال السفير المصرى إن هذه الاحتفالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات، والتي سبقها التوقيع على بروتوكول للتعاون الثقافي بين البلدين في شهر فبراير الماضي، ثم إقامة أسبوع ثقافي مصري في محافظة Pinar Del Rio في شهر مارس الجاري.

وأشار إلى أن عام 2022 سيشهد أيضًا عددًا من الاحتفالات بهذه المناسبة.

وأضاف العدوي أن مصر تتطلع لمشاركة كوبا في مؤتمر COP-27 للمُناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، نظرًا للأهمية التي توليها البلدين لموضوعات البيئة وتغير المُناخ.

كما ألقى مندوب محافظة ارتميسا Artemisa كلمة، نيابةً عن الجانب الكوبي، أكد فيها على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا الى ان كوبا تحرص على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية لما تمثله من عراقة وتنوع على المستويات الإقليمية والدولية، وأن المحافظة تتطلع للتعاون مع نظيراتها في مصر.