طارق شوقي: لا مستقبل لأي نظام تعليمي بدون جودة حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ملتقى جودة التعليم تحت عنوان "تطبيقات ضمان جودة التعليم على المؤسسات التعليمية العسكرية والمؤسسات ذات الطابع الخاص"، والذى يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، واللواء دكتور حامد عبدالفتاح الهميمي رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعدد من القامات العلمية والعسكرية.

وفى كلمته، أعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بهذا اللقاء المهم، والذي يتم من خلاله الاطلاع على ما تم إنجازه من خطة مصر 2030، في تحقيق الريادة والتنافسية في مخرجات جودة التعليم، وكذلك مشروعات جودة التعليم التي تساهم فيها مصر في القارة الأفريقية.

وقال "شوقي"، إن هذا الملتقى يأتي إنعكاسًا حقيقيًا وجليًا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المتمثلة في ضرورة استعادة مصر لدورها الريادي، والمحوري، والفاعل في محيطها العربي، والأفريقي والإقليمي والدولي.

وتابع شوقى، إنه حين يمثل التعليم قضية أمن قومي، فلابد من التأكيد على حقيقة أنه لا مستقبل لأي نظام تعليمي بدون جودة حقيقية، وتطور نوعي في مضامينه وغاياته، مشيرًا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت التزامًا حقيقيًا، وتوجهًا واضحًا نحو تبني سياسات واعية، تستهدف التركيز على أبعاد الجودة والتنافسية، وتقديم خدمات التعليم والبحث العلمي كحق لجميع المواطنين، وبمستوى من الجودة يتفق مع المعايير العالمية.

وأكد "شوقي"، أن تطوير التعليم واعتبار الجودة ركيزة أساسية لهذا التطوير المستهدف ليس عملية منفصلة عن التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن المجتمع الأكثر تعلمًا يقود إلى معدلات أعلى من الابتكارات والاختراعات، ويجعل من الأفراد أكثر إنتاجية، مشيرًا إلى أن التغيرات الحتمية، والنوعية، وشيكة الحدوث في مفاصل الاقتصاد العالمي، ومن المحتمل حدوث تغيرات في سوق العمل واحتياجاته، والتي تنطوي عن اختفاء بعض المهن، وظهور مهن جديدة، كنتيجة للتقدم التكنولوجي المذهل، والزيادة الكبيرة في تنافسية المنتجات على مستوى العالم، حيث تتجلى أهمية جودة التعليم القائم على تحفيز المهارات، وخلق بيئة إيجابية للابتكار، والمبادرات الخلاقة.

وأعرب وزير التربية والتعليم، في ختام كلمته، عن تمنياته أن تكلل هذه الجهود بالتوفيق، وتحقيق مكانة رفيعة لمصر، تستحقها في طليعة الأمم.