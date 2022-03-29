الارشيف / أخبار مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.   

وفى برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، الذى اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديا للبشرية كلها، و ليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة.   

 

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا