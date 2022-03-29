شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من أسرة فريد الديب: "كويس وما يثار شائعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي مصدر مقرب من أسرة المحامي الكبير فريد الديب، شائعات وفاته، معلقاً: "الأستاذ كويس وبألف خير، ويمر بأزمة صحية نظرًا لما يعاني منه، وما يثار من شائعات غير صحيح بالمرة".

ويعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى وآخرها قضية الآثار الكبرى.

وفى أحدث جلسات تلك القضية، قال فريد الديب محامى رجل الأعمال حسن راتب المتهم فى قضية الآثار الكبرى خلال مرافعته فى القضية:"لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لى، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعانى من السرطان، وقد أديت واجبي تجاه موكلي وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتي لو أخطأ.