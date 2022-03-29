شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة وشبورة وأتربة عالقة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و شمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية ، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى : - الثلاثاء 29 مارس:

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى : - الثلاثاء 29 مارس: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد - الأربعاء 30 مارس :شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد - الأربعاء 30 مارس :شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة





- الخميس 31 مارس:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة





- الجمعة 1 أبريل والسبت 2 أبريل: اعتبارا من يوم الجمعة 1 أبريل ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء

أتربة عالقة بالجو نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح يوم الأحد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة