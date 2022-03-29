شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، قبل قليل، فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية التى تنظمها جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، وبحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والمستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وانطلقت الفعالية بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم إذاعة فيديوهات عن تمكين المرأة فى هيئة قضايا الدولة وكذلك جامعة القاهرة.

وقال المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة إن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أحدث طفرة حقيقية فى ملف المرأة، ليعرف عهده بالعصر الذهبى لتمكين المرأة، ووصلت إلى أعلى وأهم المناصب القيادية، حيث دخلت الحياة النيابية، ومثلت بعدد كبير تحت قبة البرلمان.

وأضاف المستشار حسين مصطفى فتحى أنه انطلاقا من دور هيئة قضايا الدولة تم تعيين المرأة فى الهيئة بموجب 733 لسنة 1981 أى منذ 40 عاما، مشيرا إلى أن عدد عضوات الهيئة حاليا 770، ومن بينهن نواب الرئيس بإجمالى 36 ، و7 من المستشارين لرؤساء الأقسام والأفرع، والمكتب الفنى يشهد تواجد 5 أعضاء والزيادة مستمرة فى تعيين المرأة لأن الهيئة تعين أعلى الدرجات.