شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه المديريات ببدء حملات نظافة المساجد غدا استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية، بحضور قيادات الوزارة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل باستعدادات المديريات لشهر رمضان المبارك 1443هـ ، في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسعي وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية.

وخلال الاجتماع هنأ وزير الأوقاف مديري المديريات الإقليمية وجميع العاملين بوزارة الأوقاف بشهر رمضان المبارك، سائلا الله (عز وجل) أن يجعله شهر يمن وخير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام التام بنظافة وتعقيم بيوت الله (عز وجل) يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك، موجهًا بسرعة القيام بحملة نظافة لجميع مساجد الجمهورية لاستقبال الشهر الفضيل اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

كما أكد وزير الأوقاف على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، على أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر ، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.

وعن فتح دور المناسبات والسماح بإقامة موائد الرحمن أشار وزير الأوقاف إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء وافقت على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022م ، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة ، كما وافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها ، وبتصريح منها ، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال السادة المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.

وشدد وزير الأوقاف على أنه من غير المسموح إقامة أي أنشطة بدون تصريح مسبق ، مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

وعن مشروع صكوك الإطعام، أشاد وزير الأوقاف بجهود المديريات الإقليمية في مشروع صكوك الإطعام، حيث بلغت حصيلة الصكوك في الأسبوع الرابع للمشروع (8691000) جنيه وذلك قبل انطلاق الشهر الكريم، حيث تكثف وزارة الأوقاف من رعايتها للأسر الأولى بالرعاية في إطار دورها المجتمعي لوزارة الأوقاف ، وبالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي ، والسادة المحافظين بشأن توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز) ، بالإضافة إلى خمسمائة طن لحوم ، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة.

كما أشار وزير الأوقاف إلى تكثيف الأنشطة الدعوية الإلكترونية ومسابقات القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك , حيث تتضمن الأنشطة الدعوية البرامج التالية :

1. برنامج "رؤية" للفكر المستنير الجزء الثاني لوزير الأوقاف ، ويذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم .

2. برنامج "سهرة رمضانية" ويذاع يوميًّا على مواقع وصفحات وزارة الأوقاف المصرية.

3. برنامج "تلاوات الأطفال" ويذاع يوميًّا على مواقع وصفحات وزارة الأوقاف المصرية.

4. برنامج "فتاوى رمضانية" ويذاع يوميًّا على مواقع وصفحات وزارة الأوقاف المصرية.

5. برنامج "الملتقى الفكري" ويذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية.

6. برنامج "أسوة حسنة" ويذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار.

7. برنامج "رجال حول الرسول" ويذاع على الفضائية المصرية.

8. فقرة دينية ببرنامج "صباح القاهرة" وتذاع على قناة القاهرة.

9. فقرة دينية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" وتذاع يوميًّا على القناة الأولى.

10. فقرة دينية ببرنامج "صباحنا مصري" ويذاع يوميًّا على قناة الفضائية المصرية.

11. برنامج"شباب عصر النبوة" ويذاع يوميًّا على القناة الأولى.

12. برنامج "لقاء الإيمان" ويذاع يوميًّا على القناة الثانية.

13. برنامج "مع الصائمين" ويذاع يوميًّا على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط.

14. برنامج "اعرف دينك" ويذاع يوميًّا على موقع صحيفة القاهرة 24.

15. برنامج "فتاوى نسائية" ويذاع يوميًّا على موقع صحيفة الوطن.

16. برنامج "خواطر رمضانية" ويذاع يوميًّا على موقعي صحيفة الخليج 365 وصوت الأمة.

17. برنامج "يوميات امرأة مسلمة" ويذاع يوميًّا على موقعي صحيفة الخليج 365 وصوت الأمة.

18. مسابقة شهر رمضان 1443هـ ، وتذاع يوميًّا على إذاعة القرآن الكريم.

19. مسابقة اللواء الإسلامي ، بالتعاون مع صحيفة اللواء الإسلامي.

20. مسابقة الأوقاف والجمهورية "بناء الوعي" وتنشر يوميًّا على صحيفة الجمهورية.