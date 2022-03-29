شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تشغيل المترو وتعديلاتها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى معلومات كل ما تريد معرفته استعدادات شركة المترو لشهر رمضان وجداول وساعات التشغيل طوال الشهر الكريم والتعديلات في مواعيد التشغيل اليومية في رمضان خلال التقرير التالى:

1ـ مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

2ـ مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة بحيث ينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا بدلا من الواحدة صباحا.

3ـ ساعات التشغيل للمترو في رمضان ستصل إلى 21 ساعة يوميا.

4ـ انتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل رمضان.

5ـ سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا.

6ـ سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.

7ـ تضمنت جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا.

8ـ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها و4 دقائق بالخط الثانى و5 دقائق بالخط الثالث.

9ـ تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.