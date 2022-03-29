شكرا لقرائتكم خبر عن "فن كتابة المقال".. محاضرة للكاتب الصحفي محمد طنطاوي في جامعة السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف قسم الصحافة والنشر الرقمي بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، بجامعة السويس، الكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوى، رئيس قسم الأخبار بجريدة الخليج 365، في لقاء مفتوح مع طلاب القسم تحدث خلاله عن فن كتابة المقال الصحفي، وأساليب الصياغة المختلفة، وآليات توظيف اللغة في خدمة الأفكار والموضوعات والقضايا التي تهم القارئ.

وخلال اللقاء عرض الكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوي، عدد من النماذج العملية، التي يمكن للطالب أن يتعلم من خلالها أفضل الطرق لجمع المعلومات وتدقيق البيانات وتبسيطها، وكتابتها بطريقة مترابطة، وفق تسلسل منطقي يعتمد على السرد الموضوعي المتصل.

جاء اللقاء تحت إشراف الدكتور أمين سعيد عبد الغنى، عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، والدكتورة علا عامر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين ربيع، رئيس قسم الصحافة والنشر الرقمي، والدكتورة نهى إبراهيم، المدرس بقسم الصحافة.

وأكدت الكلية، أن اللقاء جاء في إطار مادة صحافة الرأي المقررة على طلاب الفرقة الرابعة بالقسم تحت إشراف الدكتورة نهى إبراهيم، ضمن خطة قسم الصحافة للاستفادة من المهارات العملية للخبراء الصحفيين في مختلف التخصصات بما يخدم نواتج التعلم المستهدفة من المقررات الدراسية بقسم الصحافة والنشر الرقمي.