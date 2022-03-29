شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه الـ19 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على لأراضي أملاك الدولة واللأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة لأطفيح في إزالة تعديات على اللأراضي أملاك الدولة بقرية بني صالح على مساحة 175 مترا ومصادرة سيارة خلاطة خرسانة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي حي الطالبية جرت إزالة هنجر مقام بالمخالفة على مساحة 700 متر تقريبا بالقطاع الجنوبي، وتمت الإزالة بالكامل.

وفي مدينة الحوامدية جرت إزالة سقف كامل بالدور الأرضي بمساحة 70م2 تقريباً بعقار يقام بالمخالفة بشارع فاروق بيومي بمنطقة منى الأمير، مع مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تمت إزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقري الأخصاص والمناشي والمنصورية وبهرمس، بمساحات تتراوح ما بين 50 و150 م2 رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.