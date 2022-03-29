شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 10 معارض للسلع الغذائية و30 منفذا للتموين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع والمعارض الثابتة والمتحركة المنتشرة بالعاصمة، بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، مشيرا إلى افتتاح 10 معارض لتوفير السلع التموينية للمواطنين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي "أهلا رمضان " المتواجد بأرض المعارض.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يجرى يوميًا ضخ كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن والفواكه والخضار الظازج بالمعارض المنتشرة بكافة أحياء القاهرة لتلبية الطلب المتزايد عليها خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى نشر عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات بعدد من أحياء العاصمة بالتعاون بين مديرية التموين وجهاز شباب الخريجين بالقاهرة، استجابة لرغبة المواطنين في تقريب منافذ البيع إليهم للاستفادة من التخفيضات، كما تمت زيادة عدد المنافذ التموينية وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة لأكثر من 30 منفذا جديدا لتغطية كافة أحياء العاصمة وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.



وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق وتكثيف الحملات للتصدى لمحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار حتى يصل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن التجار المحتكرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.



وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز، والتأكد من جودة السلع، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.



وأكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات (27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038)، إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء، مشيراً إلى أنه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدى 82% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها 2007 مخابز بالمحافظة، سواء القطاع العام أو الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين فى شهر رمضان.



وأكد مدير مديرية التموين، أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.



وأوضح مدير المديرية، أنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق الفاخر والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين، حيث تباع بأسعار مخفضة عن الاسواق كما تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن أسعار القطاع الخاص.



وأشار مدير المديرية، إلى أنه سيجرى الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط أسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعري، حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض على بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة للسلع الغذائية الأخرى كالأسماك إلى جانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الأربعة.

وأضاف مدير المديرية، أنه ستجرى زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 15% مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين وتكليف مديري الإدارات بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حرصاً على توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح أي كميات من أسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الإنتاج والتوزيع.