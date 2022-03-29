شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق: الرئيس مُنحَاز لحقوق العمال وتنظيماتهم النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة تجديدها الثقة والشكر والتقدير فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لانحيازه المتواصل للعمال وتنظيماتهم النقابية، وحفاظه على حقوقهم ودفاعه عن مكتسباتهم، وحمايته للفئات محدودة الدخل، ومواصلته توسيع شبكات الضمان الاجتماعى، والرعاية الصحية، وزيادة الأجور والمعاشات، وتحمل الزيادات المستمرة فى مخصصات الدعم، والسعى للوصول به إلى مستحقيه.

وقال هشام فؤاد نقيب المرافق العامة، خلال كلمته صباح اليوم الثلاثاء فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية، إن عمال المرافق العامة بقطاعات "الكهرباء والطاقة، مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان" يتعهدون ببذل قصارى جهدهم من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر في ظل القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح فؤاد أن هذه الجمعية العمومية تنعقد والعالم أجمع يجتاز مرحلة عصيبة ويتعرض لمخاطر وتحديات عديدة، إثر تفشى فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية، وكذلك ما تشهده الساحة العربية والدولية من توترات وحروب فى بعض البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن العاملين فى قطاع المرافق وعددهم يتجاوز الـ400 ألف عامل يواجهون تلك التحديات وغيرها بمواصلة العمل والإنتاج، والاستمرار فى مساندة الدولة المصرية كى تجتاز تلك التحديات، كما اجتازت تحديات أصعب فى الفترات السابقة، ونجحت فى ذلك بفضل الله، وتماسك النسيج الوطنى الواحد لشعبها خلف تلك القيادة السياسية الوطنية، مثمناً فى الوقت ذاته الحوار الاجتماعى المثمر مع كل الشركاء الاجتماعيين والوزرات المعنية، والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاعات المرافق، لعرض مطالب العمال المشروعة، وهو الأمر الذى أثمر عن المزيد من الأنشطة التى تهدف إلى توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك عن المكاسب والخدمات المستمرة، وهو الأمر الذى انعكس بدوره أيضا على تقديم خدمات أفضل لجميع المواطنيين على أرض مصر.

وأكد جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، أن عمال المرافق هم العمود الفقري للوطن، ووجه التحية إلى كل عمال مصر مع قرب انتهاء الدورة النقابيية وبدء دورة جديدة 2022-2026، وأشاد بالقرارات والتوجيهات التي تنفذها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات التحديات الداخلية والخارجية لا سيما توفير السلع الاستراتيجية المواطنيين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يواجه بالفعل تحديات كبيرة لكنه بالأمل سوف نعبر كل التحديات خاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس السيسى.

ودعا عمال مصر إلى التمسك بالوحدة ومواصلة العمل والإنتاج ودعا النقابيين إلى مواصلة عملهم دفاعا عن حقوق العمال المشروعة والتواصل مع اللجان النقابية لتنظيم العملية الانتخابية المرتقبة.. وفى نهاية كلمته أشاد المراغى بالدور الذى لعبته النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد، وتفعيل دورها البارز محليا وعربيا ودوليا.

وفي كلمتها أكدت عاثشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة الأسبق على دور عمال مصر في التنمية، وعلى قوة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ودوره في خدمة العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة موضحا أن التنظيم العمالي قوته في وحدته وحريته، وقالت أنه على ثقة أن القيادة المالية قادرة على تقوية والنهوض بالتنظيم العمالى، وتمنت للانتخابات العمالية المرتقبة بالنجاح والتوفيق لصالح عمال مصر والوطن.

وتحدث ارزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية في الجمعية العمومية عن دور ومكانة مصر في منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ووجود قادتها على رأس المنظمة الأفريقية ،متحدثا أيضا عن نجاح مرشح من توجو كمدير جديد لمنظمة العمل الدولية ،وهذا يؤكد أن افريقيا بها كفاءات وليس فقط ثروات، ودعا الجميع إلى الوحدة والعمل المشترك من أجل صالح عمال افريقيا ،وقال أنه واثق في النجاح، بقيادة الرئيس السيسي لدول الكوميسا، مشيدا بدور ومكانة مصر فى القارة السمراء.