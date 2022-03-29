شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد دورة تدريبية لواعظات فلسطين عقب شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث وجه الهباش، الشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية، كما أشاد بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين الذى عقد بالقاهرة الشهر الماضي تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعي والعالمى"، والذي تمت المشاركة فيه بوفد فلسطيني رفيع المستوى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء تضمن مناقشة عقد دورة تخصصية متقدمة لعدد من الواعظات من دولة فلسطين الشقيقة بالمشاركة مع نخبة من زميلاتهن المصريات، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين عقب شهر رمضان المبارك 1443هـ، يأتي ذلك في إطار النجاح الكبير الذي حققته الدورة التدريبية المتخصصة للأئمة الفلسطينيين التى عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية فبراير الماضي.

وأكد وزير الأوقاف استعداد الوزارة لتنفيذ أي عدد من الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف الفلسطينية في ضوء دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور محمود الهباش نسخًا من كتاب عقد المواطنة وكتاب الدولة مفهومها وتطورها وهما من ثمرة أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثانى والثلاثين، كما أهداه نسخًا من كتاب أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطيني إشادة بالغة.