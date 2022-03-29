⁦⁩جامعة حلوان تكرم الطلاب المتميزين فى المشروع القومى لمحو الأمية

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القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الطلاب المتميزين الذين حققوا أعلى الإنجازات فى المشروع القومى لمحو الأمية من خلال الفصول التى تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقا للبروتوكول المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

حضر التكريم الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومى لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وحضور أعضاء المجلس من عمداء الكليات، وتم تكريم الطلاب الذين نجحوا فى تحرير أكبر عدد من المواطنين من الأمية فى ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار بهدف تشجيع الطلاب وتحفيز أقرانهم لتحقيق أعلى الإنجازات للمساهمة فى المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030.

وكرم مجلس جامعة حلوان كلا من الطلاب على النحو التالى الطالبة رحاب عبد الصمد محمد أزالت أمية 27 مواطنا، الطالبة أسماء صلاح رياض أزالت أمية 23 مواطنا، الطالبة إسراء محمد أحمد أزالت أمية 20 مواطنا، الطالبة ندا سيف الدين صلاح أزالت أمية 17 مواطنا، الطالبة غادة رجب محمد أزالت أمية 15 مواطنا، الطالبة شيماء أحمد عبده أزالت أمية 12 مواطنا، الطالبة أميرة خالد فرج أزالت أمية 12 مواطنا، الطالبة شيماء حسين عبد الله أزالت أمية 11 مواطنا، الطالبة أمل كامل سيد أزالت أمية 11 مواطنا، الطالبة دعاء محمد محمد أزالت أمية 11 مواطنا، الطالب عبد الرحمن أحمد أزالت أمية 10 مواطنين، الطالبة دعاء عبد الحكيم عبد المعبود أزالت أمية 10 مواطنين، الطالبة ناريمان مشهور محمد أزالت أمية 10 مواطنين.