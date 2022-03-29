شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج: المرأة تعيش عصرا ذهبيا وندعم أى مبادرات توفر لهن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، على أهمية دور الأم والمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع وتنميته ،مشيدا بحزمة السياسات التي مكنت المرأة من حقوقها المشروع في حياة كريمة ومكانة تليق بها ،موضحا أن المرأة المصرية وخاصة العامة صاحبة تاريخ كبير في المواقف المشرفة بالوقف بجانب أسرتها ووطنها وأنها تحظي بتقدير واحترام ،و بمكانة وقيمة كبيرة لدى النقابة العامة للغزل والنسيج .

وثمن رئيس النقابة العامة، خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات، كافة المبادرات والقرارات والتوجيهات التي تصون حقوق ومكانة المرأة ،موضحا انها تعيشُ الان عصرًا ذهبيًّا يؤمِّنُ لها كافةَ الحقوقِ والحريات ،فعليها أن تعلم انها عظيمةً وعليها ان تحلُـمُ بلا حدودٍ، وتفخرُ أمامَ العالمِ بأَنْها تُسانِدَهَا إِرادةٌ سياسيةٌ، واعيةٌ، ومستنيرة ،فهي تستحق ذلك كونها المرأة الوحيدة في العالم وقبل التاريخ بتاريخ ارتبطَ اسمُها بصفاتِ القوةِ والشجاعةِ والإقدامِ والصبرِ والوفاء ، فهى القويةُ والمثابرة، وهى العاشقةُ لوطنِها، والمساندةُ له بكلِّ قوة...

وأوضح ابراهيم أن التاريخ يشهد على حجم النضال والكفاح والصبر الذي عاشته المرأة المصرية في سبيل وطنها وتحرره واستقلاله وتنميته، وأن كل ذلك وغيره جعل المرأة في عقل وقلب الدولة بكل مؤسساتها الوطنية،ومنها النقابية والعمالية، خاصة مع عصر «الجمهورية الجديدة»، ففي الوقت الراهن حصلت المرأة على الكثير من الحقوق والمكتسبات التي حظيت بها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اتخذت الدولة طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينهـا في كافـة المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى كافـة مظـاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاحات تشريعية تخدم هذا التوجه، وتغيير القيم والمفاهيم والموروثات المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا على المرأة وتعيق تفعيل دورها..وقال :"نحن كنقابة ندعم ذلك ونسانده وبقوة."