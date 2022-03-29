شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأوسلو: وزيرة خارجية النرويج تزور القاهرة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير عمرو رمضان سفير مصر لدى مملكة النرويج بأن أنيكن هوتفيلت وزيرة خارجية النرويج ستقوم بزيارة إلى مصر يوم الخميس المقبل بدعوة من سامح شكرى وزير خارجية مصر، وذلك للتباحث حول عدد من الموضوعات الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، فضلاً عن بحث سبل الدفع قدما بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى شقيها السياسى والإقتصادى.

وكانت الوزيرة هوتفيلت قد تولت منصبها منتصف أكتوبر الماضى، ويعكس إهتمامها بزيارة مصر فى هذا التوقيت المبكر للأهمية التى توليها النرويج لمصر نظراً لثقلها الإقليمى.

وصرح السفير المصرى فى أوسلو قي بيان صحفى له، بأن العلاقات بين البلدين دخلت منعطفاً جديداً عام 2021 نحو مزيد من التنسيق السياسى خاصة فى ظل عضوية النرويج الحالية بمجلس الأمن، كما زادت إستثمارات الشركات النرويجية فى مصر بشكل ملموس وفى قطاعات حيوية وهامة لمصر سواء فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أو الاستزراع السمكى. وأضاف السفير أنه من المنتظر أن تشهد القاهرة بنهاية الأسبوع التوقيع على عدد من الإتفاقات الهامة فى مجال الطاقة والتعاون المالى.