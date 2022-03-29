شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: قناة السويس الجديدة تساهم فى الوصول لأعلى عائد سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديوجراف جديدا يوضح من خلاله أثر وجود قناة السويس الجديدة على إيرادات القناة تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لتعويم السفينة الجانحة "ايفر جيفن"؛ حيث بفضل الجهود الحكومية أصبحت قناة السويس قادرة على استقبال السفن مختلفة الأنواع والأحجام.

ساهمت القناة الجديدة في تقليل زمن عبور سفن العالم من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وأصبحت تستوعب 97 سفينة معيارية يوميًّا بدلًا من 77 سفينة.

كما لفت مركز معلومات مجلس الوزراء النظر أيضًا أمس إلى الأسطول البحري القوي والمتنوع للقناة.

وقد أدت تلك الجهود كلها، فضلًا عن المساهمات والسياسات التسويقية إلى تحقيق قناة السويس أعلى إيراد سنوي في تاريخها وأعلى معدل عبور سفن في 2021 رغم إجراءات الإغلاق العالمية.