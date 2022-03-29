شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 10 آلاف منحة استثنائية لأسر العمال ضحايا حادث غرق معدية أشمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جولة وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، لمحافظة المنوفية، تسليم ونائب المحافظ محمد موسي نائبا عن اللواء إبراهيم أبو ليمون 43 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، و3 كراسي متحركة و2 ماكينة خياطة للمتدربين من ذوي القدرات الراغبين في إقامة مشروعات ريادة الأعمال مساهمة من مبادرة "مصر بكم أجمل"، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، فى بيان، أنه تم تسليم 8 شيكات حادثة معدية اشمون التي أصدر الوزير توجيهات فورية للجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة من هذه الفئة بصرف 10 آلاف لكل حالة كمنح استثنائية لأسر عمال ضحايا حادث غرق معدية مركز أشمون بإجمالي 80 ألف جنيه، وكان الحادث قد وقع نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المنشأة ، وذلك بسبب الرياح والأمطار والبرق التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية.

وسلم الوزير والمحافظ 14 شهادة اتمام التدريب المهني لخريجي مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة، وكرم 7 شركات وفرت فرص عمل لذوي القدرات الخاصة.

وأكد الوزير أن ذوي القدرات الخاصة هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم خاصة فرص العمل اللائقة ، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدنى لتوفير الرعاية والحماية لها.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية عندما أطلقت عام 2022 عاماً المجتمع المدنى فهى تشجع مؤسسات وشركات المجتمع المدنى على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمجالات التى تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجميع ، مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسات والشركات التى تساهم فى توفير فرص العمل والتدريب، فضلا عن المساهمات العينية والمالية التى تم تقديمها اليوم لذوى القدرات الخاصة.

وقال الوزير إن ما تم تقديمه لذوى القدرات حتى الآن سواء من الدولة ومؤسسات المجتمع هو شئ عظيم جدا، ولكننا نحلم بالمزيد ونستطيع تحقيق خطوات أكبر فى رعاية ذوى القدرات، وتسهيل المعوقات أمامهم ومواجهة كافة الصعاب بالتعاون البناء بين الجميع.

وشدد الوزير على أهمية إعداد قواعد بيانات لذوي القدرات حتى يمكن متابعتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، فضلا عن معرفة أي معوقات قد تواجههم أثناء العمل.

وفيما يخص التدريب وجه الوزير مدير المديرية بزيادة عدد المتدربين في المراكز الثابتة والوحدة المتنقلة بالمحافظة ، مضيفا أن التقييم الخاص بانتهاء فترة التدريب سيكون في الفترة القادمة بالتعاون مع جامعة المنوفية ليكون تقييما من متخصصين حتى يكون الخريج ذو كفاءة ومهارة عالية ومؤهل تأهيل جيد.

وأكد الوزير أن الوزارة على أتم الاستعداد لإمداد المديرية بأى إحتياجات خاصة بالتدريب للنهوض بهذه المنظومة لما لها من أهمية بالغة في تأهيل الشباب لسوق العمل.

ووجه الوزير مدير المديرية بالاهتمام بمنظومة التحول الرقمي وتطوير مركز المعلومات بالمديرية مشددا أن توجه الدولة المصرية في هذه المرحلة هو رقمنة ويمكنه الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل حصولهم على الخدمات.

ومن جانبه، أشار علي الزقم أن المديرية تعمل على تقديم الرعاية لـ"القادرين باختلاف" وإعداد البرامج وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل، وذلك من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل".

وأضاف أن المديرية قامت من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" بتنفيذ 27 دورة تدريبية لـ 270 خريجا، من خلال وحدة التدريب المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع بالمحافظة للتدريب على مهن الخياطة والتفصيل والأعمال الكهربائية والسباكة ، فضلا عن تنفيذ 15 دورة تدريبية بإجمالي 203 خريجا في مركز التدريب الثابت بالمحافظة.

وأهدى مدير المديرية مصحفا شريفا لوزير القوى العاملة تقديرا لجهوده البناءة لخدمة العمل والعمال ، كما أهدى مصحفا شريفا لنائب المحافظ تقديرا له على جهوده المبذولة لخدمة أبناء المحافظة.