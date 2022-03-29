شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل فى حالة إصابة الطفل بفيروس كورونا؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما يمكنهم تلقي لقاح كورونا مجانا، مشيرة إلى أن في حالة إصابة الأطفال بكورونا لابد من تطبيق نفس الإرشادات المعروفة عند إصابة الشخص البالغ.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه ينبغي استشارة الطبيب مبدئيا مع التأكد من الأعراض التي يعاني منها الطفل أنها متمثلة في أعراض كورونا، مضيفة أنه لابد من العزل المنزلي مع الالتزام بالأدوية والتغذية الصحية، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية منعا لعدوي باقي أفراد الأسرة .

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين الحصول على لقاح كورونا قبل شهر رمضان المبارك، وذلك للحصول على المناعة الكافية منعا للإصابة بالفيروس، وذلك للتمكن من أداء العبادات المختلفة دون قلق.

وطالبت الوزارة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.

وأضافت أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.