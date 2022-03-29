شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى تعقد جمعيتها العمومية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، برئاسة هشام رضوان، جمعيتها العمومية بقاعة النقابة العامة للزراعة بالسيدة زينب، الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية عرض نشاط النقابة العامة وخطتها المستقبلية، وموقفها من بعض القضايا والتحديات الراهنة ودور العمال فى مواجهتها، ويشارك فى الجمعية قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن نقابات عامة، ووزارة القوى العاملة، والجهاز المركزى للمحاسبات.

وخاطب اتحاد العمال النقابات العامة التي لم تعقد جمعياتها العمومية حتى الآن، لطلب سرعة عقدها، وذلك استعداداً لعقد الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، والمقرر إجراؤها منتصف العام الجاري، موضحاً أن الاتحاد العام ونقاباته العامة ولجانه النقابية مستعدون للعملية الانتخابية طبقا للائحة والقانون المنظم لها تنسيقا مع الجهة الإدارية المشرفة على الانتخابات والمتمثلة في وزارة القوى العاملة.

كان قد وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوي العاملة تمهيداً لإجراء انتخابات المنظمات النقابية العمالية الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 فى النصف الأول من مايو المقبل، مؤكدا أنه لا نية للتأجيل، مشيرا إلي أنه يجري حاليا التنسيق مع مديري المديريات لوضع الرؤى اللازمة والخطط التي تناسب كل محافظة لتنظيم عملية الانتخابات ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تسجيل 99% من المنظمات النقابية المشاركة الانتخابات.