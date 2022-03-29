العربية اتقلبت.. إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بمنطقة المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الجديد بمنطقة المعادي، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مروري بالطريق الجديد بمنطقة المعادي.

انتقل على الفور رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروص بالطريق بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.